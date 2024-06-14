Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde: Katılım gösteren liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-7 zirvesine katıldı. Zirveye gelişinde Erdoğan’ı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni karşıladı. Cumhurbaşkanı, zirvede odak noktası oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 zirvesinde: Katılım gösteren liderlerle bir araya geldi

Erdoğan, G-7 ve daha sonra Afrika ve Akdeniz/Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.

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G-7 ZİRVESİNDE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G-7 Yüksek Düzeyli Oturumu'nun ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Franciscus ve Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile aile fotoğrafı çekimi sırasında bir süre sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu.

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