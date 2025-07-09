Bakan Fidan'dan sürpriz açıklama: Pakistan'da petrol ve doğalgaz aranacak!

Pakistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan'la anlaşmaya varıldığını ve önemli projelerin başlayacağını açıkladı...

Pakistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağını açıkladı.

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Dar ile İslamabad'da bir araya geldi.

İkili, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

TÜRK ŞİRKETLERİ PAKİSTAN AÇIKLARINDA PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA FAALİYETLERİ YÜRÜTECEK!

Bakan Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı.

BİR İLK OLACAK!

Bakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye-Pakistan arasındaki ortak ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik çalışmaların olduğunu belirten Fidan, "Madencilik, doğal gaz, petrol ve nadir elementler konusunda da işbirliği mekanizmalarının" değerlendirildiğini bildirdi.

Fidan, "Bu çerçevede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri arasında bu yıl nisan ayında imzalanmış olan anlaşma, son derece önemli bir adım teşkil etmektedir." dedi.

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Bu anlaşma sayesinde Türk ve Pakistan şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunabileceğini ve bunun bir ilk olacağını söyleyen Fidan, "Ortaya koyduğumuz daha yapısallaştırılmış çalışmanın ürünlerinden biri de bu olacak." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli basın mensupları, bugün İslamabad'da Milli Savunma Bakanı'mız Yaşar Güler ile beraber çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmekteyiz. Sayın Dar'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Öğleden sonra Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edileceğiz.

Halklarımızın arasındaki güçlü bağ bizleri daha somut, daha verimli sonuçlar almaya itiyor. Hükümet olarak bize düşen görev kardeşlik ilişkimizi kurumsal bir ortaklığa dönüştürmektir. Ekonomi, eğitim, savunma alanlarındaki iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz.

Az önce değerli kardeşim de söyledi, oluşturduğumuz ortak çalışma grupları büyük verimle çalışmalarını sürdürüyorlar. Ticaretimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırmaktayız.

Ülkelerimiz arasındaki havayolu bağlantısı verimli şekilde işlemeye devam ediyor. Kara ve deniz yolu bağlantılarımızı da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Hem Türkiye hem Pakistan savunma sanayii alanında önemli atılımlar yaptı. Bu alanda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz.

İki ülke terörle mücadelede güçlü bir irade ortaya koymaktadır. Bu konuda birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan'ın FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede yanımızda olması değerlidir.

Pakistan'ın KKTC'ye verdiği desteğe de değinmeden geçemeyeceğim. Bu konuda da Pakistan'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye-Pakistan-Azerbaycan üçlü istişare mekanizmasıyla bölgede barış ve diyaloğun ön plana çıkarılması için çalışıldığını kaydeden Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz" dedi.

"İsrail saldırganlığının tüm dünya için risk oluşturduğuna inanıyoruz. Saldırılar maalesef nükleer yayılmanın önlenmesine dair uluslararası düzene olan güveni de sarsmıştır." diye Fidan, bu konuda nükleer müzakerelere dönülmesi için İran ile temasların sürdüğü bilgisini verdi.

Fidan, Pakistan’la sağlanan anlaşmayla Türk şirketlerinin Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunacağını ve bunun bir ilk olacağını açıkladı."

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