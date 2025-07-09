İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan'ın yanında olanlar kimler, hangi suçtan cezaevindeler?
Yayınlanma:
09 Temmuz 2025 12:59
İmralı'da tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakması için yayınladığı bildiri resminde arkasında buluna mahkumların kim olduğu hangi suçtan cezaevinde olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.
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Terörsüz Türkiye hedefinde kritik dönemece girildi. Terör örgütü PKK'nın kısa süre içerisinde silah bırakmaya başlaması beklenirken İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan yeni bir açıklama geldi.
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Terör örgütüne seslenen Öcalan "PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor." dedi.
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Öcalan'ın açıklamasında yanında bulunan kişilerin kim olduğu merak konusu oldu.
Öcalan'ın PKK'ya silah bırakın çağrısı yaptığı sırada yanında PKK'lı teröristler Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş, Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Engin Atabey yer aldı.
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HAMİLİ YILDIRIM
Yıldırım, 1980’de hapse girdi, 16 yıl sonra tahliye olunca Suriye’ye gitti. 1997’de PKK yöneticilerinden biri olarak Tunceli'ye gitti. 2004’te PKK’nın Hatay ve Akdeniz Bölge sorumlusu olarak Türkiye’ye geçerken 15 kişiyle yakalandı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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VEYSİ AKTAŞ
Veysi Aktaş, 2015’te İmralı Cezaevi'ne nakledildi ve Abdullah Öcalan ile birlikte tutulmaya başlandı. "Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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ÖMER HAYRİ KONAR
Ömer Hayri Konar, 23 yıldır tutuklu. 2000-2002 arası terör örgütü PKK’nın Ortadoğu yapılanmasında görev aldı. Suriye’de yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmişti. 2015’te İmralı Cezaevi'ne nakledilen Konar, o tarihten bu yana Abdullah Öcalan ile birlikte tutuluyor.
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ERGİN ATABEY
1973 doğumlu olan Ergin Atabey "Mavi Çarşı saldırısı" sanıklarından biri olarak biliniyor.
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MAHMUT YAMALAK
1969 yılında Ağrı’nın Tutak ilçesinde doğan Mahmut Yamalak 1994 yılında tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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ZEKİ BAYHAN
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde doğan Zeki Bayhan ise 1998 yılından bu yana cezaevinde bulunuyor.