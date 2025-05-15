Bakan Fidan NATO zirvesinde konuştu: Rusya ve Ukrayna tavizler vermeli, YPG sözünü tutmadı!



Antalya'da yapılan NATO zirvesi bitti. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna'nın barış için tavizler vermesi gerektiğini söyledi. Fidan ayrıca, YPG'nin verdiği sözü tutmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenecek NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde toplantı başlamadan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıyı yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz." ifadesini kullandı. Avrupa-Atlantik bölgesinde birçok önemli gelişmenin yaşandığına işaret eden Fidan, NATO ortakları olarak savunma işbirliğini ve Ukrayna'da barışın sağlanması konularını ele alacaklarını aktardı. Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını da yapacaklarını dile getirdi.

BAKAN FİDAN TOPLANTININ AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında selamlama konuşması yaptı. NATO'yu ilgilendiren pek çok kriz ve çatışma bulunduğuna işaret eden Fidan, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi görüşeceklerini paylaştı. Bakan Fidan, transatlantik güvenliği açısından külfet paylaşımının gündemlerinde yer aldığını aktararak, "Bu bağlamda Sayın Genel Sekreter'in (Mark Rutte) vizyonunu paylaşıyoruz. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu. Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek üzere tedbirleri konuşacaklarını dile getiren Fidan, Ukrayna'ya kalıcı ve adil barışın getirilmesinin de gündemde olacağını vurguladı. Fidan, "Türkiye, her zaman barışa ulaşabilmek için diplomatik yolu savunmuştur. 3 yıllık ızdırabın ardından bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı. Toplantıda sürece nasıl destek vereceklerini konuşacaklarını paylaşan Fidan, Avrupa-Atlantik güvenliğini 360 derecelik güvenlik yaklaşımıyla ele alacaklarını söyledi.

Terörizmin tüm müttefiklerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Fidan, "Ayrıca bu belaya karşı dayanışmamızı somut adımlarla nasıl en iyi şekilde güçlendirebileceğimizi de tartışacağız." dedi. Fidan, "Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasının omurgası olan NATO, müttefikler arasında tüm güvenlik meselelerinde istişare, koordinasyon ve eylemde bulunmak için temel transatlantik forum olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. Bugünkü toplantının ve gelecek ay Lahey'de yapılacak NATO Zirvesi'nin, İttifak'ın bu temel karakterini daha da pekiştireceğini belirten Fidan, "Türkiye olarak, bugünkü toplantının yanı sıra, 2026 yılında bir sonraki zirveye de ev sahipliği yapacak olmamız, İttifak'a ve temsil ettiği değerlere olan sarsılmaz bağlılığımızı ortaya koymaktadır." değerlendirmesini yaptı.

RUTTE'DEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Rutte, toplantının bitimi sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Antalya'daki mükemmel misafirperverliği için teşekkür ederek, Lahey zirvesinin gündemini derinlemesine görüşme fırsatı yakalandığını söyledi. Rutte, "Türkiye etkileyici bir savunma sanayi tabanına sahip. ABD'yle ve Avrupa'daki tüm endüstriler ve ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışıyor." dedi.

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İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri için de "Türkiye'nin bir araya getirme gücü açıkça ortada. Bunu her gün görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul barış müzakerelerinden "acil" ve "koşulsuz" ateşkes beklediklerini söyledi.

TOPLANTI SONA ERDİ! BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

NATO ittifakının ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edecektir. Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülmemeli.

ABD, SURİYE VE TÜRKİYE ARASINDA ÜÇLÜ ZİRVE

Sayın Rubio, Sayın Şeybani ve ben, bugün üçlü bir görüşme yapacağız. Bugün biz, dün liderler düzeyinde alınan kararın (Suriye'ye uygulanan yaptırımların ABD tarafından kaldırılması) hayata geçirilmesini konuşacağız. Suriye'nin istikrar ve güvenliğinin sağlanmasının bir öncelik teşkil ettiği konusunda mutabıkız. Söz konusu hedefe ulaşılmaması küresel düzeyde sorunlar ortaya çıkaracaktır. Suriye'nin karşı karşıya olduğu sorunları aşması ve ülkenin yeniden imarı için ortak bir çaba sergilenmesi gerekmektedir.

NATO Liderler Zirvesi, önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılacak.

"İKİ ÜLKE DE TAVİZ VERMELİ"

Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış konusunda umutluyuz, ABD heyeti de burada. Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes için farklı düşünceleri var ama iki tarafın da taviz vererek ortak noktada buluşmaları gerekiyor. Arabuluculara çok büyük iş düşüyor. Biz her türlü desteği başından beri verdiğimiz gibi şimdi de vermeye devam edeceğiz.

ŞAM-SDG ANLAŞMASI: VERİLEN SÖZLER TUTULMUŞ DEĞİL

Şam'la YPG/SDG arasında imzalanan anlaşmanın maddelerine bakınca ilk görüşte olumlu bulmuştuk. Ama o 8 maddenin sahada gerçekleşmesi gerekiyor. SDG sözünü tutmalı. YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'deki yeni oluşan milli orduya her şeyin entegre edilmesi, sınırların Suriye milli ordusu tarafından korunmaya başlanması ve Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin diğer etnik gruplarla anayasal eşit vatandaşlık prensibinden yararlanması gerekiyor. Şu ana kadar YPG tarafından atılan bir adım yok, bu adımın atılmasını bekliyoruz.

ABD ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLİR Mİ?

Amerikan askerlerini bölgeye getiren şartlar neyse, o şartların ortadan kaldırılmasıyla Amerika'nın da bölgeden problemsiz bir şekilde ayrılması mümkün olabilir.

Uluslararası kamuoyu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e baskıyı artırmasını ve Gazze'deki savaşın sona ermesini bekliyor.

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