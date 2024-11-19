Bahçeli'nin Öcalan açıklaması sonrası ilk anket! MHP ve AK Parti anket oranları şok etti

Son bir aydır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a yaptığı çağrı siyaset çevrelerinde büyük ilgi gördü.



MHP, kamuoyunda tartışma yaratan çağrıyı açıklamak için 15 bölgede "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" konferansları düzenledi.

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Konuyla ilgili sık sık mesajlar da resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Öcalan çıkışını sürdüren Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantılarında 'Teklifimde ısrarlıyım' dedi.

MHP VE AK PARTİ OY KAYBETTİ

PİAR'ın son anketine göre, MHP'nin bu çabaları oy kaybına neden oldu.

Sadece MHP değil, AK Parti de bu süreçte oy kaybetti.

PİAR Araştırma Şirketi tarafından 10 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 3680 kişi ile yüz yüze yapılan ankette MHP 1,5 puan ve AK Parti 2 puan oy kaybetti.