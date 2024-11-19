  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Bahçeli'nin Öcalan açıklaması sonrası ilk anket! MHP ve AK Parti anket oranları şok etti

Bahçeli'nin Öcalan açıklaması sonrası ilk anket! MHP ve AK Parti anket oranları şok etti

PİAR Araştırma Şirketi tarafından yapılan en son anket sonuçlarına göre, Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası hem MHP hem de AK Parti oylarını kaybetti.

Bahçeli'nin Öcalan açıklaması sonrası ilk anket! MHP ve AK Parti anket oranları şok etti
Yayınlanma:

Son bir aydır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a yaptığı çağrı siyaset çevrelerinde büyük ilgi gördü.

MHP, kamuoyunda tartışma yaratan çağrıyı açıklamak için 15 bölgede "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" konferansları düzenledi.

Asgari ücret için flaş açıklama! Bu kez patronlar konuştuAsgari ücret için flaş açıklama! Bu kez patronlar konuştu

Et fiyatlarına zam mı gelecek? Et ve Süt Kurumu'ndan flaş açıklamaEt fiyatlarına zam mı gelecek? Et ve Süt Kurumu'ndan flaş açıklama

Borsada kritik gün! O hisseler yükseldiBorsada kritik gün! O hisseler yükseldi



Konuyla ilgili sık sık mesajlar da resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öcalan çıkışını sürdüren Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantılarında 'Teklifimde ısrarlıyım' dedi.

MHP VE AK PARTİ OY KAYBETTİ

PİAR'ın son anketine göre, MHP'nin bu çabaları oy kaybına neden oldu.

Sadece MHP değil, AK Parti de bu süreçte oy kaybetti.

PİAR Araştırma Şirketi tarafından 10 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 3680 kişi ile yüz yüze yapılan ankette MHP 1,5 puan ve AK Parti 2 puan oy kaybetti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
Cemal Enginyurt yeni istifalar olabilir dedi! Hangi partiye geçeceğini açıkladı
Cemal Enginyurt yeni istifalar olabilir dedi! Hangi partiye geçeceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor! Beştepe'de kritik randevu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor! Beştepe'de kritik randevu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! Türkiye Yüzyılı altında birleşmeliyiz
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! Türkiye Yüzyılı altında birleşmeliyiz
Tarık Balyalı: Seçimi çok az farkla kaybettik ama Pendiklilerin gönlünü kazandık
Tarık Balyalı: Seçimi çok az farkla kaybettik ama Pendiklilerin gönlünü kazandık
CHP'de kurultay tartışmaları bitmiyor! İl başkanlarından açıklama geldi!
CHP'de kurultay tartışmaları bitmiyor! İl başkanlarından açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Donald Trump ne konuştu? Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Donald Trump ne konuştu? Erdoğan'dan ilk yorum
Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında konuştu
Son dakika: Hakan Fidan Yunan Mevkidaşıyla ortak yayın toplantısında konuştu