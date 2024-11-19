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Asgari ücret için flaş açıklama! Bu kez patronlar konuştu

Asgari ücretle ilgili olarak MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı bir açıklama yaptı. Asmalı, "Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir" dedi ve bölgesel asgari ücret konusunu gündeme getirdi.

Asgari ücret için flaş açıklama! Bu kez patronlar konuştu
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CNBC-e'de yayınlanan bir programda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret ve faiz politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kira, Türkiye'de maaşın yetmemesinin en önemli nedenlerinden biri. Hane halkının konut, enerji ve gıda için harcadıkları paranın %50'den fazlası bu alanlara ayrılmaktadır. Burada önlem almalıyız. Şu anda büyükşehirlerde asgari ücretle geçinmek mümkün değil. 1 daire için 17 bin lira kira verdiğinde, asgari ücretle tüm kazancını kiraya verecek. Bunun sonucunda bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik."

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Asmalı, yüksek maliyetlerin enflasyonu artırdığını belirterek, "7-8 aydır yüzde 50 faizle iş yapmak son derece maliyetli. Bu, piyasada açıkça hissediliyor. İşadamları olarak, faizin bir an önce azaltılmaya başlandığı günleri bekliyoruz. Enflasyonla sadece para politikasıyla mücadele etmek yetersiz kalıyor. Yapısal reformlarla desteklenen sıkı maliye politikası, burada geç kalıyoruz. "Para politikasına bağlı bir enflasyon düşüşünden sadece bahsetmek yetersizdi" dedi.

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