Nihal Candan'a bir haller oldu! Cezaevinden tahliye olduktan sonra yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtıyor! 'Sabah namazına uyandım'

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti

Cezaevinde bir çeşit yeme bozukluğu olan anoreksiya hastalığına yakalanan ve hastaneye sevk edilen Nihal Candan için savcılık, tahliye kararı almıştı. Geçen günlerde cami ziyaret eden Nihal Candan bu kez de ''kapanma'' kararıyla dikkat çekti.

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal, cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Dışarıda hayatına geri dönen ve sosyal medyayı eskisi gibi aktif kullanan Nihal Candan'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

"Kapanmak istiyorum"

Tutukluluk süresince namaz kıldığını ve maneviyata yönlendiğini söyleyen Nihal Candan sosyal medya hesabında kapanmak istediğini belirtti. Nihal Candan "Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey dersiniz diye çekiniyorum açıkcası" dedi. Nihal Candan'ın dalga mı geçtiği yoksa ciddi mi olduğu merak konusu oldu.

"Sabah namazına uyandım"

Sosyal medya hesabında sabah namazına uyandığını belirten Nihal Candan, namaz sonrası okuduğu hukuk fakültesinin derslerine çalıştığını ekledi.