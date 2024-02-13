Babalarından kalan daireyi bölüşemediler! Miras kavgasında kardeş kanı aktı

Kağıthane'de, bir aile içindeki miras kavgası kanlı bitti. Kardeşleriyle anlaşamayan şahıs, kardeşlerini sokak ortasında kovalayarak bacaklarından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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Babalarından kalan daireyi bölüşemediler! Miras kavgasında kardeş kanı aktı

Geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sularında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde yaşandı.

MİRAS DAİREYE OĞLUNU YERLEŞTİRDİ

3 kardeş Metin A., (42) Songül A. (46) ve Murat A.'nın (51) babaları bir süre önce vefat etti. Babalarından kalan daireye ise Murat A. oğlunu yerleştirdi. Ancak bu durumdan rahatsız olan Songül A. ile Metin A., ağabeyleri Murat A. ile konuşmak istedi. Bir araya gelen kardeşlerden ikisi, daireyi bölüşmek istedi.

ORTALIK KARIŞTI

Murat A. ise teklifi reddederek dairede oğlunun oturacağını ve kendileriyle bölüşmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Songül A. ve Metin A. ağabeylerinin üstüne yürüyüp tartakladı. O esnada sinir krizi geçiren Murat A. silahını çekip kardeşlerini sokakta kovalamaya başladı. Sokağın başına kadar süren kovalamaca elinde silahlı olan Murat A. kardeşlerini bacaklarından vurarak yaraladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

SOKAK ORTASINDA KARDEŞLERİNİ VURDU

Olayın ardından Murat A. elinde silahla koşarak kaçarken, yaralılar için vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan iki kardeşi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Metin A.'nın tedavi sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.

Kağıthane Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralıların ve çevredeki vatandaşlarına ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Murat A. olaydan kısa bir süre sonra Gültepe'de olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Murat A. ifadesinde daire yüzünden kardeşleri ile tartıştığını, kendisine saldırınca da silahıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Saldırgan kardeş tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan Murat A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat A.'nın oto boyacısı olduğu, "resmi belgede sahtecilik" ve "parada sahtecilik" suçundan 3 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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