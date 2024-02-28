Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...

Denizli’de birlikte yaşadığı kadını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu şahıs adliyeye sevk edilirken, kimsesiz kalan 2 çocuğu devlet koruma altına aldı.

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Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...

Denizli’de babaları tarafından gözlerinin önünde anneleri öldürülen yabancı çocuklar, devlet koruması altına alındı. Katil zanlısı ise sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, geri dönüşüm malzemeleri toplayarak geçimini sağlayan Afganistan uyruklu Mohammad Esmail Habibi (42), uzun süredir birlikte yaşadığı 30 yaşındaki Nasım Gol Karımı’yla tartışmaya başladı.

Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...

Birlikte yaşadığı kadınla bir süre tartışan Mohammad Esmail Habibi, eline aldığı bıçakla çocuklarının annesi olan kadına saldırdı. Gözleri önünde babalarının annelerini bıçakladığını gören çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Karımı’nın yaşamını yitirdiğini belirlerken, cinayet zanlısı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Çiftin iki erkek çocuğu ise dün pedagog eşliğinde ifade vermelerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alındı.

Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...

Öte yandan, katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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