İnternetten bulduğu firmadan 120 bin liralık Maskara sipariş etti, hayatları alt üst oldu

Kocaeli'de ortağıyla birlikte kozmetik ürün satışı yapan Emin Kırdudu, internetten bulduğu bir firma tarafından 120 binlira dolandırıldı. Şahıslardan şikayetçi olan Kırdudu, "Geceleri zor uyuyorum. Çok kısa sürede saçlarıma aklar düştü. Bu insanlar yüzünden, yaşadığım stres yüzünden hayattan soğudum. Adalet sistemi bu kadar olmamalı. Bu insanların daha fazla insanları dolandırmaması gerekiyor"

YAYINLAMA
Google News
İnternetten bulduğu firmadan 120 bin liralık Maskara sipariş etti, hayatları alt üst oldu

Kocaeli'de ortağıyla birlikte internet üzerinden kozmetik ürün satışı yapan Emin Kırdudu, iletişime geçtiği firmadan 120 bin TL değerinde 800 maskara sipariş etti. Hem ürünleri hem de parasını geri alamayan genç, "Geceleri zor uyuyorum. Çok kısa sürede saçlarıma aklar düştü. Bu insanlar yüzünden, yaşadığım stres yüzünden hayattan soğudum" dedi.

Yaklaşık 2 senedir internet üzerinden ortağı Mehmet Keskin ile kozmetik ürün satan Emin Kırdudu, geçtiğimiz günlerde Mondy Shop isimli firma ile iletişime geçti. Kırdudu, firmanın müdürü olduğunu öne süren şüpheliden ünlü bir markaya ait 800 maskara almak için anlaştı.

İddiaya göre, şüpheli Gebze'de antrepo olduğunu, Kırdudu'nun 120 bin TL'yi belirtilen banka hesabına gönderdikten sonra buradan ürünleri teslim alabileceğini söyledi. Parayı gönderen Emin Kırdudu'ya firma tarafından fatura da gönderildi.

Ürünleri teslim almak için Gebze'deki antrepoya giden Kırdudu, burada 4 saat bekledikten sonra adına ürün siparişi olmadığını öğrendi. 120 bin TL'den olan ortaklar, iddialara konu olan firma hakkında şikayetçi oldu.

"Dolandırıcılık işini profesyonel şekilde yapıyorlar"

İnternet ortamında sık sık piyasa araştırması yaptığını söyleyen Emin Kırdudu, "Bir gün internette kozmetik ürünleri satan firma bulduk ve siteye ulaştık. İstediğimiz ürünü de bulduk ve toplu sipariş için anlaşmak istedik. Kendisini müdür diye tanıtan biriyle telefonla görüştüm. Kendileri dolandırıcılık işini profesyonel şekilde yapıyorlar. Müdür olduğunu söyleyen kişiyle görüştüm. Ürünleri söyledim. Bu şekilde 800 maskara sipariş ettim. Onlar da Gebze'de antrepo olduğunu, parayı yatırdığım an oraya gidip ürünleri alabileceğimi söylediler. Bende parayı ortağıma gönderdim çünkü şirketimiz Mehmet Keskin'e ait. Bu yüzden yasal şekilde ilerlemek istedik" dedi.

"Beni oyaladılar"

Emin Kırdudu, Gebze'deki antrepoya gittiğinde burada 4 saat beklediğini ifade ederek, "Beni sürekli "Şu an yoğunluk var" diyerek ertelediler. Kendini bana müdür olarak tanıtan kişi tarafından oyalandım. 4 saatin ardından depodaki arkadaş bana herhangi bir sipariş oluşturulmadığını söyledi. Onlara ait bir depo değil. Büyük firmaların ortak çalıştığı bir depo. Ben orada dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.

"300'e yakın insanı bu şekilde dolandırmışlar"

Firmanın çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini de söyleyen Kırdudu, "Biz kişiye "Nasıl güvenimizi kazanacaksınız?" diye sorduğumuzda "Fatura kesiyoruz" dediler. Parayı gönderdikten sonra da fatura kesip, tarafımıza gönderdiler. 300'e yakın insanı bu şekilde dolandırmışlar. Ben diğer mağdurlara da ulaştım" şeklinde konuştu.

"Ben dolandırıcıların 3 kişi olduğunu tespit ettim"

Kırdudu, olaydan sonra kendisini müdür olarak tanıtan kişiye mesaj attığını ancak yanıt alamadığını, telefon çağrılarına da cevap verilmediğini dile getirdi. Emin Kırdudu, "İnternette yaptığım araştırmada, kendini müdür olarak tanıtan kişinin daha önce kuaförlük yaptığını, böyle şirketler ve e-ticaret siteleri açıp insanları mağdur ettiğini öğrendim. Bu şirketin sahibi olan kişinin eşi de bu işin içinde. Eşi kendisini müşteri temsilcisi olarak tanıttı. Ben dolandırıcıların 3 kişi olduğunu tespit ettim" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığım stres yüzünden hayattan soğudum"

Zor durumda olduğuna dikkat çeken Emin Kırdudu, "Ticaretim tamamen durmuş durumda. Ailemi de geçindiremiyorum, sıkıntılar yaşıyorum. O ürünleri alsaydım güzel bir kâr oranı vardı. Ticaretimizi daha da büyütmek istiyoruz. Az bir meblağ da değil. Ben bu parayı kolay şekilde kazanmıyorum. Bu insanlar hem hayallerimizi elimizden alıyorlar hem de zor durumda bırakıyorlar. Geceleri zor uyuyorum. Çok kısa sürede saçlarıma aklar düştü. Bu insanlar yüzünden, yaşadığım stres yüzünden hayattan soğudum. Adalet sistemi bu kadar olmamalı. Bu insanların daha fazla insanları dolandırmaması gerekiyor" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gaziantep’te kuyumcu kardeşler 150 milyon TL’lik vurgun "Kendimden şüphe ederdim, o insandan şüphe etmezdim"
Gaziantep’te kuyumcu kardeşler 150 milyon TL’lik vurgun "Kendimden şüphe ederdim, o insandan şüphe etmezdim"
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!
Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!
Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı
Son Haberler
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!
Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!
İnternetten bulduğu firmadan 120 bin liralık Maskara sipariş etti, hayatları alt üst oldu
İnternetten bulduğu firmadan 120 bin liralık Maskara sipariş etti, hayatları alt üst oldu
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada! Yolcuları otobanda indirmek istedi!
İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada! Yolcuları otobanda indirmek istedi!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapacağını duyurdu, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) doldu taştı!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapacağını duyurdu, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) doldu taştı!
Çok Okunanlar
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!
Belediyeye ait çöp toplama aracı dehşeti yaşattı! İşçiler elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu!
Belediyeye ait çöp toplama aracı dehşeti yaşattı! İşçiler elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu!
Parkta spor aletlerine sıkışan çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu!
Parkta spor aletlerine sıkışan çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu