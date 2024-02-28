Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ile birlikte 2021 yılında bir gazetede yayımlanan Kalorifer peteği gibi” benzetilmesi de tartışmalarla birlikte gündeme geldi.

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Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bir gazetede milli muharip uçak KAAN’ın bir parçası için “kalorifer peteği gibi” benzetmesi yapılan habere kalorifer petekli paylaşımı ile gönderme yaptı.

Milli muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından 2021 yılında bir gazetede yayımlanan “Yerli uçağın ilk parçası tartışma oluşturdu: Kalorifer peteği gibi” başlıklı haberi gündem olmuştu. TUSAŞ, sosyal medya hesabından bahse konu habere kalorifer petekli paylaşımı ile göndermede bulunarak, paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.

Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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