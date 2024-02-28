Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!

Bursa’da evinde oyun oynarken cam kenarındaki koltuğa çıkan 11 yaşındaki kız çocuğu camın patlaması sonucu 3. kattan aşağı düşerek feci şekilde can verdi.

YAYINLAMA
Google News
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!

Bursa’da oyun oynarken 3. kattan düşen 11 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Naltbantoğlu Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cama yakın olan koltukta oyun oynayan 11 yaşındaki Şefika Ç. cama yaslandı. Bu esnada camın patlamasıyla 3. kattan aşağı düşen kız ağır yaralandı. Yakınları ve çevredekiler küçük kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi.

Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kıza olay yerinde ilk müdahalede bulunurken, özel hastaneye sevk etti.

Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 11 yaşındaki küçük kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!

Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!

Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumuBugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu

Fiyatı dudak uçuklatıyor, vücuda faydasını duyan almaktan vazgeçemiyor…Fiyatı dudak uçuklatıyor, vücuda faydasını duyan almaktan vazgeçemiyor…

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Babaları tarafından, annesi gözlerinin önünde öldürüldü... O, çocuklar devlet koruması altına alındı...
Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!
Akrabalar birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu! Çıkan kavgada ölü ve yaralılar var!
Vicdanları sızlatan görüntü! Yeni doğmuş bebeği, çırılçıplak cami avlusuna bıraktılar!
Vicdanları sızlatan görüntü! Yeni doğmuş bebeği, çırılçıplak cami avlusuna bıraktılar!
Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü
Göçükten sağ kurtarılan madencilerin hastanedeki ilk görüntüsü
Son Haberler
Gaziantep’te kuyumcu kardeşler 150 milyon TL’lik vurgun "Kendimden şüphe ederdim, o insandan şüphe etmezdim"
Gaziantep’te kuyumcu kardeşler 150 milyon TL’lik vurgun "Kendimden şüphe ederdim, o insandan şüphe etmezdim"
Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!
Alın size kalorifer peteği! TUSAŞ’tan “kalorifer petekli” gönderme!
İnternetten bulduğu firmadan 120 bin liralık Maskara sipariş etti, hayatları alt üst oldu
İnternetten bulduğu firmadan 120 bin liralık Maskara sipariş etti, hayatları alt üst oldu
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!
Esenyurt’ta haraç alamayınca kasap dükkanını 2. kez kurşunlandılar! İşte o görüntüler
Esenyurt’ta haraç alamayınca kasap dükkanını 2. kez kurşunlandılar! İşte o görüntüler
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sürüşü yaptı
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk sürüşü yaptı
Çok Okunanlar
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı ''Pendik için hayallerim var'' diyerek Projelerini açıkladı
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Şubat Çarşamba tüm bölgelerimizde ve illerimizde hava durumu
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Arap şeyhlerini gözdesi oldu! Fiyatı çeyrek altınla yarışıyor, Kilosu 3 bin 500 liradan satılıyor!
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!
Polisten kaçamayan hırsız maymun gibi ağaca tırmandı!
Son dakika! Elazığ maden ocağında göçük meydana geldi!
Son dakika! Elazığ maden ocağında göçük meydana geldi!
Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!
Umut tacirlerinin mağdur ettiği göçmenler, pet shoptan çıktı!
Yorumlananlar
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu