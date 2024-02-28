Akıl alacak gibi değil! Evde oyun oynayan çocuk, cam kenarındaki koltuğa çıktı, patlayan camdan dışarı fırladı!

Bursa’da oyun oynarken 3. kattan düşen 11 yaşındaki küçük kız ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Naltbantoğlu Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cama yakın olan koltukta oyun oynayan 11 yaşındaki Şefika Ç. cama yaslandı. Bu esnada camın patlamasıyla 3. kattan aşağı düşen kız ağır yaralandı. Yakınları ve çevredekiler küçük kızın yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kıza olay yerinde ilk müdahalede bulunurken, özel hastaneye sevk etti.

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 11 yaşındaki küçük kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



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