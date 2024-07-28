Aydın, sağlık camiasının yaslı günü

Çoklu organ yetmezliği sebebi ile tedavi göre Ülkü Seda Dönmez, meslek yaşamını Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Aydın Devlet Hastanesi'nde sürdürüyordu. Genç yaşta yaşama gözlerini yuman Dönmez'in ani kaybı, ailesi ve yakınları kadar hastane sağlık çalışanlarını da yasa boğdu.

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Dönmez'in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Tarsus Şehir Mezarlığı'ndan alınarak Cinköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.

Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Ülkü Seda Dönmez'in acı kaybının üzerine bir taziye mesajı yayımladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün mesajında

"Aydın Devlet Hastanesi personelimiz Ülkü Seda Dönmez'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum."

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