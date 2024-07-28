Renkli görüntülere sahne olan Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. kez kapılarını araladı

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Arhavi Kültür Sanat Festivali, Artvin'in Arhavi ilçesinde renkli görüntülere sahne oldu.

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Renkli görüntülere sahne olan Arhavi Kültür Sanat Festivali 50. kez kapılarını araladı

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, "Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ni özellikle 50. yıla yakışır şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Bir bayram havasında Arhavi’de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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YÖRESEL LEZZETLERDEN OLUŞAN YARIŞMALAR İLE ŞENLENEN ARHAVİ KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ

Bu yıl 50. kez Artvin’de kapılarını aralayan Arhavi Kültür Sanat Festivali’nde hamsili ekmek, laz böreği, fındık ve mısır ayıklama gibi yöresel lezzetlerden oluşan yarışmalar ve devamın dik hızar odun biçme yarışmaları düzenleniyor. Festival, gece saatlerinde ise sanat severleri konserlerde buluşturuyor.

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Festival ile ilgili konuşan Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim şunları söyledi:

"Bu yıl 50'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali etkinliklerinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü etkinliklerimizde hamsili ekmek, laz böreği, fındık ayıklama, mısır ayıklama ve dik hızar odun biçme yarışması düzenleniyor.

Gördüğünüz gibi Arhavi’mizde bir coşku içinde kutlamalarımız devam ediyor. Arhavi Kültür ve Sanat Festivalini özellikle 50. yıla yakışır şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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