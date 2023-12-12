"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filmi Sancaktepe'de gösterime girdi!

Batman'da 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesinde gösterime girdi.

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"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filmi Sancaktepe'de gösterime girdi!

Batman'da 2017 yılında 22 yaşında iken PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filmi Sancaktepe'de gösterime girdi.

Batman'da 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyazperdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancaktepe Sahnesinde gösterime girdi.

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filmi Sancaktepe'de gösterime girdi!

11 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği gala gecesine, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çok sayıda öğrenci ve öğretmen de katıldı. Aybüke öğretmenin hayat hikayesini anlatan filmi izlemek için gelen misafirlere düzenlenen kokteyl ile anma programı başladı.

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filmi Sancaktepe'de gösterime girdi!

Aybüke öğretmen için salona koyulan hatıra defterine Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü başta olmak üzere, anma programına gelen birçok kişi düşüncelerini yazdı. Şehit Aybüke öğretmeni anma programı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün, Aybüke öğretmenin babasına çiçek ve saz hediyesiyle sonlandı.

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben' filmi Sancaktepe'de gösterime girdi!

"Çok gururluyum"

Aybüke öğretmeni anma programında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bu akşam hem hüzünlüyüz, hem de gururluyuz. Şehit öğretmenimiz Aybüke kızımızı anmak adına yapılmış olan çok güzel bir film var. Onu izleyeceğiz. Öğretmenlerimize söz vermiştik. Yaklaşık bin kişilik bir toplulukla bu akşam Aybüke kızımızı bir kez daha anacağız. Onun hayatını izleyeceğiz. Babasını ve ailesini de davet ettik. Şehitlik öyle bir şey ki ilçemizde de şehitler var. Her gittiğim ailede şunu görüyorum çok acılılar ama bir o kadar da gururlular. Devletimizin şehitlerimize sahip çıkışını gören biri olarak bundan dolayı çok gururluyum" dedi.

Anma programına davet edilen Öğretmen Aybüke'nin babası Sadık Yalçın, "Farklı duygular içindeyiz. Çocuğumuzu 6 yıl önce kaybettik. Bu ülkenin 200'e yakın şehit olmuş öğretmenleri var. Bu film de ona dayanarak yapılmış bir film. Buradan alınması gereken dersler, bu teröre yardım edenler herhalde bu ülkenin sahipsiz olmadığını anlamışlardır. Türkiye'nin saygısını ve sevgisini bir acziyet olarak kabul etmemelerini söylemek istiyorum " diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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