Maltepe'de bir restoranda silahlar konuştu! Ağır yaralı var!

Maltepe'de bir restoranda iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda, kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralandı.

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Maltepe'de bir restoranda silahlar konuştu! Ağır yaralı var!

Maltepe'de bir restoranda iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda, kurşunların hedefi olan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Maltepe ilçesinde bulunan bir restoranda geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. İddiaya göre ,aynı restorana devamlı gelen Ekber ve Mustafa isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Maltepe'de bir restoranda silahlar konuştu! Ağır yaralı var!

İkili arasındaki tartışma şiddetlenince Ekber isimli şahıs çıkardığı silahla aynı masadaki arkadaşı Mustafa'ya ateş etti. Mustafa isimli kişi kendisine ateş açan şahsa karşı ateş açtı. Kurşunların isabet etmesiyle Mustafa adlı şahıs ayaklarından ve kasıklarından vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Maltepe'de bir restoranda silahlar konuştu! Ağır yaralı var!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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