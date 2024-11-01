Avrupa'da yeni salgın! Kuş gribi yayılmaya devam ediyor

AB'de göçmen kuşların hareketleriyle bağlantılı olarak artan salgın, 1 Ağustos'tan bu yana 62 çiftlikte görüldü. 2022'de aynı dönemde sadece 7 salgın vakası bildirilirken, bu yıl aynı dönemde 112 vaka bildirildi. Fransız Anvol grubu yöneticisi Yann Nedelec, "Geçen yıla göre bu yılki durum daha endişe verici" dedi.



Bu yıl AB'de en fazla vakanın görüldüğü ülke olarak Macaristan öne çıkıyor. Polonya'nın en büyük hayvan üretim bölgelerinden biri olan Sroda Wielkopolska'da sadece bir çiftlikte 1,4 milyon hayvan itlaf edildi ve toplamda 1,8 milyon hayvan itlaf edildi.

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'DAHA BÜYÜK BİR SALGINA DÖNÜŞEBİLİR'

Avrupa uzmanları, virüsün insanlara veya memelilere bulaşması durumunda daha büyük bir salgına dönüşebileceğini söylüyor. Kuş gribi virüsünün insanlar arasında kolayca bulaşabilir bir hale gelme potansiyeli, dünya çapında bir pandemiye yol açabilir.

Avrupa ülkeleri, kuş gribine karşı önlemleri artırırken, özellikle doğu bölgelerinde devam eden salgının izlenmesi ve kontrol edilmesi için yoğun bir çaba gösteriyor.