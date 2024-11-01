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Marmaray'da yeni dönem başlıyor! Türkiye Kart ile seyahat edilecek

Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye Kart Projesi'ne dahil edildi. Proje, Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını birleştirmeyi amaçlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan bir toplantıda, İstanbulkart ile birlikte Türkiye Kart da geçerli olacak.

Marmaray'da yeni dönem başlıyor! Türkiye Kart ile seyahat edilecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısına katılan birçok kişi vardı.

Toplantı, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilen ve pilot illerde hizmete giren Türkiye Kart sistemine dahil edilmesine karar verdi. Bunun bir sonucu olarak, vatandaşlar Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda Türkiye Kart kullanabilecekler. Bu hatlara uygulanacak tarife henüz belirlenmedi.

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Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması ve İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü sorumluluğunda olan 94 araç için EDS muafiyeti önerileri, toplantıda tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona gönderildi. Fatih'te Seyyid Ömer Cami Aralığı Sokak ve Eski Vezir Sokağı ile Silivri'de Küçükhasfırın Sokak ve Fikret Gündoğan Sokağı'nın yayalaştırılması önerisi onaylandı.

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