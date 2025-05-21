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'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü!

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'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü!
'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü: TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, final yoluna ilerlerken bir veda haberiyle daha gündeme geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana ana kadroda yer alan o isim, ekranlara veda ediyor.
'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 1 19

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü: TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, final yoluna ilerlerken bir veda haberiyle daha gündeme geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana ana kadroda yer alan o isim, ekranlara veda ediyor.

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 2 29

Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık. Dizinin ilk bölümünden bu yana ana kadroda yer alan Ramazan karakterinin, ekranlara veda edeceği açıklandı.

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 3 39

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, beş sezondur Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken, diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 4 49

Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç'in paylaştığı dizi, her bölümde işlediği farklı hikâyeler ve duygusal yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 5 59

Beş sezon boyunca Gedelli kasabasının Amcaoğulları ekibinde yer alan Ramazan karakteri, hikâyeye veda ediyor.

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 6 69

Ramazan'a hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, dizinin ana kadrosunda yer aldığı bu uzun soluklu serüvenin sonuna geldi.

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 7 79

Dizinin finaline doğru yaklaşılırken Ramazan'ın nasıl bir sahneyle kasabaya veda edeceği ise merak konusu.

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 8 89

Gönül Dağı'nın sembol karakterlerinden biri haline gelen Ramazan'ın ayrılığı, izleyicilerde şimdiden duygusal bir etki yarattı.

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü! 9 99
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