'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü!

'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü: TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, final yoluna ilerlerken bir veda haberiyle daha gündeme geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana ana kadroda yer alan o isim, ekranlara veda ediyor.

1 9 'Gönül Dağı' dizisinde beklenmeyen ayrılık seyircilerini üzdü: TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, final yoluna ilerlerken bir veda haberiyle daha gündeme geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana ana kadroda yer alan o isim, ekranlara veda ediyor. 2 9 Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık. Dizinin ilk bölümünden bu yana ana kadroda yer alan Ramazan karakterinin, ekranlara veda edeceği açıklandı. 3 9 TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, beş sezondur Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken, diziden bir ayrılık haberi daha geldi. 4 9 Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç'in paylaştığı dizi, her bölümde işlediği farklı hikâyeler ve duygusal yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 5 9 Beş sezon boyunca Gedelli kasabasının Amcaoğulları ekibinde yer alan Ramazan karakteri, hikâyeye veda ediyor. 6 9 Ramazan'a hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, dizinin ana kadrosunda yer aldığı bu uzun soluklu serüvenin sonuna geldi. 7 9 Dizinin finaline doğru yaklaşılırken Ramazan'ın nasıl bir sahneyle kasabaya veda edeceği ise merak konusu. 8 9 Gönül Dağı'nın sembol karakterlerinden biri haline gelen Ramazan'ın ayrılığı, izleyicilerde şimdiden duygusal bir etki yarattı. 9 9



