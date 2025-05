DOĞA RUTKAY KAMAL

"Sensiz geçen her gün, sana olan özlemimiz biraz daha büyüyor Ata'm. Yalnızca bir lider değil, karanlıktan aydınlığa yürüyen bir milletin umudu oldun. Fikrinle yolumuzu aydınlatmaya, ilkenle geleceğimizi kurmaya devam ediyoruz. Her adımda seni hissediyor, her zorlukta seni anıyoruz. Kalbimizde daima senin izindeyiz. Minnetle, sevgiyle, sonsuz özlemle... Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk."