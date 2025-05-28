Nevşin Mengü kendini topun önüne mi attı? Barış Yarkadaş: Nevşin'i keklediler!

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP kurultayının iptali için açılan davada Cumhuriyet Savcısı'nın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağırıp "gel bu dosyayı kapatalım" dediğini iddia etmişti. Bu konuya ilişkin gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı tv programında ilginç açıklamalarda bulundu...

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP kurultayının iptali için açılan davada Cumhuriyet Savcısı'nın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağırıp "gel bu dosyayı kapatalım" dediğini iddia etti. Mengü'ye tepki gösteren gazeteci Barış Yarkadaş, sözde kulisin önce başka bir gazeteciye verildiğini onun kabul etmemesi üzerine Nevşin Mengü'nün iddiayı yazdığını belirtti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili ortaya atılan bir iddia büyük tartışmaya neden oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında soruşturma için "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Konuşa ilişkin CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş, "Nevşin Mengü’nün kurultaya dair anlattığı tamamı yalan olan sözde kulisi önce başka bir gazetecinin yazmasını istediler. O gazeteci başka sebeplerden ötürü topa girmek istemeyince bu kez Nevşin’i keklediler. Peki Nevşin bu yalanı bile bile niye söylemek zorunda kaldı? Asıl mesele o…" ifadelerine yer verdi.

Gülşah Saraçoğlu'nun estetik ameliyatı 9 saat sürdü: Son halini paylaştı, görenleri şok etti!

SGK'dan emeklilere süre uyarısı! Aman dikkat! Bu süreyi kaçırırsanız emekli maaşınız silinebilir

Pendik’te El Emeği Göz Nuru Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor!