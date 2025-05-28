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Kayyum atanmıştı: Papara'dan ilk açıklama geldi!

Papara'dan ilk açıklama geldi: TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme kuruluşu Papara en kısa sürede tüm hizmetlerine eksiksiz şekilde ulaşılması için çalışıldığını bildirdi.

Kayyum atanmıştı: Papara'dan ilk açıklama geldi!
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Papara'dan ilk açıklama geldi: TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme kuruluşu Papara en kısa sürede tüm hizmetlerine eksiksiz şekilde ulaşılması için çalışıldığını bildirdi.

Kayyum atanan Papara'dan ilk açıklama

TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme kuruluşu Papara en kısa sürede tüm hizmetlerine eksiksiz şekilde ulaşılması için çalışıldığını bildirdi.
Yasadışı bahis soruşturması sebebiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı ödeme şirketi Papara, uygulamasında yaşanan sıkıntıların üzerine açıklamada bulundu.

Kayyum atmıştı: Papara'dan ilk açıklama geldi!

ÖDEMELERDE GÜNLÜK LİMİT UYGULANACAK

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

KORUMA FONLARI GÜVEN ALTINDA

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

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