LGBT'ye geçiş yok! Trump'tan California eyaletine büyük rest: Paranızı keserim!

LGBT'ye geçiş yok! Göreve geldiği günden bu yana LGBT'ye karşı net bir tavır takınan ABD Başkanı Donald Trump cinsiyet değiştiren sporcuların müsabakalara katılmasına izin veren California eyaletine karşı resti çekti...

Göreve geldiği günden bu yana LGBT'ye karşı net bir tavır takınan ABD Başkanı Donald Trump cinsiyet değiştiren sporcuların müsabakalara katılmasına izin veren California eyaletinin federal fonlarını kesebileceği belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararlara rağmen California eyaletinin halen cinsiyet değiştiren erkek sporcuların kadın müsabakalarına katılmasına izin verdiğini ve bundan memnun olmadığını vurguladı.

"KADINLARI KÜÇÜK DÜŞÜREN BİR HAREKET"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Radikal sol Demokrat Gavin Newsom liderliğindeki California, yasa dışı olarak erkeklerin kadın sporlarında müsabakalara katılmasına izin vermeye devam ediyor. Bu adil değil ve kadınları küçük düşüren bir hareket" değerlendirmesini yaptı.

FEDERAL FONLARI KESME TEHDİDİ

Daha önce bu konuda imzaladığı başkanlık kararnamesine atıf yapan Trump, "İlgili başkanlık kararnamesine uyulmaması halinde California eyaletine sağlanan federal finansmanın belki de kalıcı olarak durdurulacağını lütfen unutmayın. Bugün Vali Newsom ile konuşup hangi yönde ilerlemek istediğini öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

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İKİ CİNSİYETİ KABUL EDEN KARARNAME

Trump, ülkede resmi olarak sadece erkek ve kadın olarak iki cinsiyeti kabul eden ve cinsiyet değiştiren bireylerin spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ORDUDA TRANS'A YER YOK

Öte yandan Trump, seçim sürecindeki vaatlerinden birini daha yerine getirerek, Joe Biden dönemindeki politikayı tersine çevirip trans bireylerin orduya girmesini engelleyen kararnameyi de imzaladı.

Amerikan ordusunda çeşitlilik ve kapsayıcılık başlıklı önceki uygulamaları da kaldıran bir diğer kararnameye daha imza atan Trump, söz konusu adımlarla orduyu yeniden şekillendirdiklerini belirtti.

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