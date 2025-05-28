Gülşah Saraçoğlu'nun estetik ameliyatı 9 saat sürdü: Son halini paylaştı, görenleri şok etti!
Yayınlanma:
28 Mayıs 2025 14:35
Gülşah Saraçoğlu'nun estetik ameliyatı 9 saat sürdü: Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir kez daha geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Ameliyattan 13 gün sonra yaptığı paylaşım görenli şaşkına çevirdi...
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Gülşah Saraçoğlu'nun estetik ameliyatı 9 saat sürdü: Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir kez daha geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Ameliyattan 13 gün sonra yaptığı paylaşım görenli şaşkına çevirdi...
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Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu
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Gülşah Saraçoğlu, 9 saat süren estetik operasyonun ardından boyun ve yüz germe, göz kapağı estetiği ve yağ enjeksiyonlarıyla dikkat çeken bir değişime imza attı.
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Ameliyattan 13 gün sonra son halini paylaştı.
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir kez daha geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi.
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Daha önce yüzüne uygulanan işlemlerle dikkat çeken Saraçoğlu'nun, son operasyonu sonrası bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü.
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Bir dönem,
açıklamalarıyla konuşulan ünlü modacı, bu kez daha kapsamlı bir estetik sürecinden geçti. "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu, bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım"
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Bir süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Saraçoğlu'nun yeniden ameliyat olduğu ortaya çıktı.
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Edinilen bilgilere göre, modacı bu kez boyun ve yüz germe, alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, göz altı yağ enjeksiyonu ve bişektomi işlemleri yaptırdı.
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Toplam 9 saat süren operasyonun ardından modacı, 13 günlük iyileşme sürecini tamamladıktan sonra yeni görünümünü sosyal medya üzerinden paylaştı.
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İşte, Saraçoğlu'nun son hali...
Saraçoğlu'nun son hali kısa sürede gündem olurken, geçirdiği işlemler sonrası tanınmakta zorlanan takipçileri, yorumlarda şaşkınlıklarını dile getirdi.