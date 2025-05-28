Gülşah Saraçoğlu'nun estetik ameliyatı 9 saat sürdü: Son halini paylaştı, görenleri şok etti!

Bir dönem, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu, bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" açıklamalarıyla konuşulan ünlü modacı, bu kez daha kapsamlı bir estetik sürecinden geçti.