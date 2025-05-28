Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "görevlendirdim" demişti: Yeni anayasa için görevlendirilen 10 isim belli oldu, işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan "görevlendirdim" demişti: Yeni anayasa için çalışan 10 isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulan komisyonun üyeleri belirlendi.

Yeni anayasa için kurulan komisyonun üyeleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar." demişti.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

KARAR MKYK TOPLANTISINDA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

KOMİSYONDA YER ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, şu isimler var:

AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş

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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu.

ÇALIŞMALAR YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ANAHTARI YENİ ANAYASADIR"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.

Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.

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