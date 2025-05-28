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Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti!

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Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti!
Bu markaları evinize bile sokmayın: Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 42 yeni gıda ürününü kamuoyuna açıkladı.
Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 1 115

Bu markaları evinize bile sokmayın: Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 42 yeni gıda ürününü kamuoyuna açıkladı.

Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 2 215

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 42 yeni gıda ürününü kamuoyuna açıkladı. Listede, lahmacun harcında kanatlı et, zeytinyağında tohum yağı ve yasaklı boya içeren bitkisel yağ gibi örnekler yer aldı. Bakanlık, vatandaşları bu ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 3 315

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan gıda ürünleri listesini güncelledi. 28 Mayıs'ta yapılan son güncellemeyle birlikte listeye 4'ü sağlığa zararlı olmak üzere toplam 42 yeni ürün eklendi.

Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 4 415

BAL, YOĞURT, PEYNİR, TEREYAĞI...

Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı listede, bal, yoğurt, peynir ve tereyağı gibi birçok temel gıda yer aldı. Denetimlerde İstanbul Bayrampaşa'da bir restoranda satışa sunulan lahmacun harcında, içeriğinde bulunmaması gereken kanatlı et tespit edildi.

Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 5 515

Zeytinyağı üretimi yapan 15 firmanın ürünlerine ise tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. Ayrıca İzmir'in Dikili ilçesinde üretim yapan bir firmanın bitkisel karışım yağına, gıdalarda kullanımı yasak olan boya eklendiği ortaya çıktı.

Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 6 615

TÜKETİCİLERE UYARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla bu tür ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, listeye giren firmaların ürünlerinden uzak durulması çağrısında bulundu.

Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 7 715

İşte Bakanlık tarafından yayınlanan o liste;

Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 8 815
Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 9 915
Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 10 1015
Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 11 1115
Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 12 1215
Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 13 1315
Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 14 1415
Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti! 15 1515
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