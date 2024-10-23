ATM'ler bu yüzden bozuluyormuş! Banka müdürü o sırrı verdi

"Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor" diyor Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert katıldığı Bloomberg HT programında, bankacılık sektörünün nakit işlemlerindeki zorluklara dikkat çekerek, daha fazla banknotun acil bir gereklilik olduğunu belirtti. Mert, özellikle enflasyonun bir sonucu olarak 200 TL'lik en büyük banknotun artık yeterli olmadığını söyledi.

Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu

Vergi uzmanı asgari ücret tahminini açıkladı! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?





Mert, şubelerde ve ATM'lerde operasyonel yükün arttığını ve büyük nakit işlemlerinin bankacılık sisteminde önemli sorunlar yarattığını söyledi.

"ATM'LER PARA SAYMAKTAN BOZULUYOR"

Ömer Mert, ATM'lerin çok fazla nakit işlemi yapmak zorunda kaldığını ve bunun cihazların çalışmasını olumsuz etkilediğini söyledi. %100 daha büyük banknotlara ihtiyaç var. Mert, ATM cihazlarının para saymaktan bozulmaya başladığını ve artık bazı banknotları yerleştiremediğini söyledi. Ayrıca şubelerde müşterilerin para işlemlerinde büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi. Sonuç olarak, müşterileri ATM'lere yönlendirdiklerini, ancak bu çözümün başka sorunlara yol açtığını söyledi.