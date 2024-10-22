Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu

Araştırmaya göre kafein seviyeleri, vücut kitle indeksi (BMI), tip 2 diyabet ve atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklarla anlamlı bir şekilde ilişkili değildi.Araştırmacılar, "Kafein alımının kilo ve yağ kütlesinde azalmaya yol açtığını gösteren kısa vadeli deneyler, ancak kafeinin uzun vadeli etkileri henüz bilinmemektedir" dedi.