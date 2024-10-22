Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu

Yeni bir araştırmaya göre, kandaki kafein seviyeleri vücut yağ oranını etkiler ve bu da tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini belirler.
İSVEÇ'teki Karolinska Enstitüsü, Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi ve Imperial College London'dan bir araştırma ekibi, yüksek kafeinin vücut yağlanmasını ve tip 2 diyabet riskini azalttığını buldu.
Araştırmaya göre kafein seviyeleri, vücut kitle indeksi (BMI), tip 2 diyabet ve atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklarla anlamlı bir şekilde ilişkili değildi.Araştırmacılar, "Kafein alımının kilo ve yağ kütlesinde azalmaya yol açtığını gösteren kısa vadeli deneyler, ancak kafeinin uzun vadeli etkileri henüz bilinmemektedir" dedi.