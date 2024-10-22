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Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu

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Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu
Kahve severlere iyi bir haber geldi. Kahve içmenin felç ve kalp yetmezliği gibi hastalıklarla hiçbir bağlantısının olmadığı son araştırmalarda ortaya çıktı.
Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu 1 13

Yeni bir araştırmaya göre, kandaki kafein seviyeleri vücut yağ oranını etkiler ve bu da tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini belirler.

Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu 2 23

İSVEÇ'teki Karolinska Enstitüsü, Birleşik Krallık'taki Bristol Üniversitesi ve Imperial College London'dan bir araştırma ekibi, yüksek kafeinin vücut yağlanmasını ve tip 2 diyabet riskini azalttığını buldu.

Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu 3 33

Araştırmaya göre kafein seviyeleri, vücut kitle indeksi (BMI), tip 2 diyabet ve atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklarla anlamlı bir şekilde ilişkili değildi.Araştırmacılar, "Kafein alımının kilo ve yağ kütlesinde azalmaya yol açtığını gösteren kısa vadeli deneyler, ancak kafeinin uzun vadeli etkileri henüz bilinmemektedir" dedi.

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