CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı açıkladığı proje ile güldürdü!

Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla Belediye Başkan adayı yaptığı programla projelerini tanıttı. Açıkladığı projelerin tamamına yakını neredeyse şu an Tuzla’da ya yapılmış durumda, ya da tamamlanmak üzere olduğu ortaya çıktı.

CHP TUZLA ADAYININ AÇIKLADIĞI PROJE GÜLDÜRDÜ!

CHP Tuzla adayı öyle bir proje açıkladı ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Şöyle ki, CHP Tuzla adayı Tuzla’daki koku sorununun önceliği olduğunun altını çizerek, bu koku probleminin hemen biteceğini belirtti. Aynı konu ise 2019 yerel seçimleri Ekrem İmamoğlu’nun gündemindeydi.

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İmamoğlu Tuzla’da yaptığı mitingde, “Burnuma pis kokular geliyor. Yetkiyi verin, ilk işim koku sorununu çözmek olacak” demişti. Kaldı ki, geçen bu 5 yıl içerisinde koku her geçen gün fazlalaştı.

Yani 5 yıl geçti, koku sorunu çözülmedi. Şimdi aynı koku sorunu CHP Tuzla adayının gündeminde.

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Diğer yandan açıkladığı projelerin birçoğu ise mevcut Belediyenin hali hazırda bitirdiği veya devam ettirdiği projeler. Bu şekilde bir acemiliğin yapılmasının sebebi olarak ise, İstanbul’daki bütün ilçe Belediye Başkan adaylarının proje programlarının tek bir tarafta masa başında hazırlanıyor olması olarak gösterildi. Bu da İstanbul Planlama Ajansını (İPA) akıllara getirdi.

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