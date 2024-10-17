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Ataşehir'de korkunç gece! Silahlı çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var

Ataşehir'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Olay anında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ataşehir'de korkunç gece! Silahlı çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var
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Ataşehir'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Olay anında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sularında Aşık Veysel Mahallesi 3042. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de korkunç gece! Silahlı çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ataşehir'de korkunç gece! Silahlı çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var

Çatışma sırasında çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme çalışmaları yapılırken kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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