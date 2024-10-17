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Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe)

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Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe)
Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve son günlerde tekrar yükselmeye başlayan altın fiyatlarını gören vatandaşlar merak ederek altın fiyatları ne kadar, daha yükselir mi diye araştırmaya devam ediyor. Peki bugün Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.
Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 1 19

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.948,14

SATIŞ(TL) 2.948,68

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.936,90 0,40 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 2 29

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.991,00

SATIŞ(TL) 5.046,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.033,00 0,26 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 3 39

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.953,00

SATIŞ(TL) 10.087,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.060,00 0,27 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 4 49

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.600,21

SATIŞ(TL) 19.984,76

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,66 0,91 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 5 59

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.909,00

SATIŞ(TL) 20.107,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.049,00 0,29 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 6 69

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.682,47

SATIŞ(USD) 2.682,96

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.674,07 0,33 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 7 79

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.785,46

SATIŞ(TL) 2.945,05

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.936,47 0,29 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 8 89

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.655,29

SATIŞ(TL) 2.504,68

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.498,90 0,23 %

Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe) 9 99

KAYNAK: BİGPARA

NOT: Veriler saat 09: 53 itibarıyla güncellenmiştir.

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