Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe)
Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe)
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Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve son günlerde tekrar yükselmeye başlayan altın fiyatlarını gören vatandaşlar merak ederek altın fiyatları ne kadar, daha yükselir mi diye araştırmaya devam ediyor. Peki bugün Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.