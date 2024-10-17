Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları (14 Ekim 2024 Perşembe)

Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve son günlerde tekrar yükselmeye başlayan altın fiyatlarını gören vatandaşlar merak ederek altın fiyatları ne kadar, daha yükselir mi diye araştırmaya devam ediyor. Peki bugün Güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar? İşte 14 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.

1 9 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.948,14 SATIŞ(TL) 2.948,68 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.936,90 0,40 % 2 9 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.991,00 SATIŞ(TL) 5.046,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.033,00 0,26 % 3 9 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.953,00 SATIŞ(TL) 10.087,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.060,00 0,27 % 4 9 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.600,21 SATIŞ(TL) 19.984,76 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,66 0,91 % 5 9 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.909,00 SATIŞ(TL) 20.107,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.049,00 0,29 % 6 9 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.682,47 SATIŞ(USD) 2.682,96 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.674,07 0,33 % 7 9 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.785,46 SATIŞ(TL) 2.945,05 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.936,47 0,29 % 8 9 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.655,29 SATIŞ(TL) 2.504,68 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.498,90 0,23 % 9 9 KAYNAK: BİGPARA NOT: Veriler saat 09: 53 itibarıyla güncellenmiştir.



