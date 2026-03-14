Aslan puan farkını açabilecek mi? İşte, Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor: Lider Galatasaray, bu akşam sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. İşte, Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'ler...



Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, bu akşam RAMS Park'ta RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, İlkay, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Fayzullayev, Selke.

STAT: RAMS Park

HAKEM: Batuhan Kolak

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY 4 PUANLIK FARKLA LİDER

Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA BU SEZON 3. RANDEVU

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI VE LEROY SANE DE CEZALI

Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.

Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Hakem Asen Albayrak Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hakemlik kariyeri nedir?

Bakanlık tek tek ifşa etti: Ramazan ayı da dinlemediler vatandaşa yedirdiklerine bak!

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti