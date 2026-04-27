Fenerbahçe yönetimi 3-0'lık derbi sonrası kritik kararla toplanıyor!

Sarı-lacivertli takım, bugün saat 14.00'te bir toplantı gerçekleştirecek.

Bu toplantıda Devin Özek ve Tedesco yer almayacak. Bugünkü toplantıda bazı radikal kararların alınabileceği belirtildi.

Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen ve ikincilik koltuğu da tehlike altında olan Sarı-lacivertli takımda yönetim ise toplantı kararı aldı.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Haberde toplantının 14.00'te başlayacağı ve her şeyin konuşulacağı belirtildi. Ek olarak bu toplantıda Domenico Tedesco ve Devin Özek'in yer almayacağı, yönetim kurulunun bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.

Haberin Devamı

Öte yandan toplantıda bazı radikal kararların alınabileceği de aktarıldı.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, bugün için bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini ve bazı kararlar alacaklarını söylemişti.

Torunoğulları açıklamasında, "Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

