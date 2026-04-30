İBB Başkan Vekili Aslan ve Başkan Bingöl Tuzla’daki yeni hal projesini yerinde inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, yapımı devam eden Tuzla Meyve ve Sebze Hal Binası’nda incelemelerde bulundu.

İnşaat alanında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Bingöl, proje hakkında açıklamalarda bulundu.

“HAL MERKEZİ OLASI AFET ANLARINDA DA LOJİSTİK MERKEZİ OLARAK KRİTİK BİR ROL OYNAYACAK”

Başkan Bingöl, “Yakın zamanda hizmete alacağımız yeni Tuzla Meyve ve Sebze Hal Binamızda devam eden inşa çalışmalarını İBB Başkan Vekilimiz Nuri Aslan ile birlikte yerinde inceledik. Hal merkezimiz olası afet anlarında da lojistik merkezi olarak kritik bir rol oynayacak. Yeni yatırımlarımızla güçlü Tuzla için çok çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

HAL PROJESİ VE İTFAİYE İSTASYONU

1970 yılından bu yana Anadolu Yakası’nda hizmet veren Ataşehir Meyve Sebze Hali’nin Tuzla’ya taşınmasıyla hayata geçirilecek proje, 450 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Toplam 240 dükkânın yer alacağı hal kompleksinde bir itfaiye istasyonu da bulunacak.

Şehir merkezinden uzak bir noktada konumlandırılan hal binasıyla kent içi ağır taşıt trafiğinin azaltılması hedefleniyor. Öte yandan proje kapsamında kurulacak itfaiye istasyonu, özellikle Şifa ve Mimar Sinan mahalleleri için önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

MÜDAHALE SÜRESİ 3 DAKİKAYA DÜŞECEK

Mevcut durumda söz konusu mahallelere itfaiye ulaşım süresi 17 ila 20 dakika arasında değişirken bu sürenin yaklaşık 3 dakikaya düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 milyon lirayı aşan yatırımla hayata geçirilecek itfaiye istasyonunun, bölgeye hızlı müdahale imkânı sunması hedefleniyor.