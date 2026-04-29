  1. Anasayfa
  2. Spor
  Fenerbahçe'de kritik kararlar: Sırada Ederson mu var?

Yayınlanma:

Fenerbahçe’de son haftalarda performansı ve yaşadığı kritik hatalarla eleştirilen Ederson Moraes için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Brezilyalı kaleciye Suudi Arabistan’dan talip çıktı.

AL NASSR DEVREYE GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Ederson için menajeri aracılığıyla ilk teması kurdu. Kısa süre içinde sarı-lacivertli kulüple resmi görüşmelerin başlamasının beklendiği ifade edildi.

DERBİ SONRASI ELEŞTİRİLER ARTTI

Çaykur Rizespor maçındaki hatalı golün ardından Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası Ederson, taraftarın ve kamuoyunun hedefi haline geldi. Yaşanan bu gelişmeler, tecrübeli kalecinin takımdaki geleceğini daha da tartışmalı hale getirdi.

AYRILIĞA SICAK BAKTIĞI KONUŞULUYOR

Derbi sonrası gelen yoğun tepkilerin ardından Ederson’un Fenerbahçe’den ayrılmaya daha sıcak baktığı da kulislerde konuşulmaya başlandı. Transfer iddiaları bu gelişmelerle birlikte daha da güç kazandı.

YÜKSEK MALİYETLE TRANSFER EDİLDİ

32 yaşındaki kaleci, sezon başında Manchester City’den 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Ederson’un yıllık maaşının da 11 milyon euro olduğu biliniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkan Ederson, bu karşılaşmaların 13’ünde kalesini gole kapatırken, 23 maçta ise toplam 35 gol yedi.

Gözü yaşlı ailesi günlerce iyi haber bekledi:15 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu!Gözü yaşlı ailesi günlerce iyi haber bekledi:15 yaşındaki kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu!

Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku cinayetine ilişkin dikkat çeken açıklama: Olayı çözecek kişi belli...Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku cinayetine ilişkin dikkat çeken açıklama: Olayı çözecek kişi belli...

Binlerce telefon 48 saat sonra kapanacak: Telefonların IMEI kaydı olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte detaylarBinlerce telefon 48 saat sonra kapanacak: Telefonların IMEI kaydı olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte detaylar

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Barış Göktürk kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, işi nedir? Barış Göktürk Serveti Ne Kadar?
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk açıklama!
Fenerbahçe'den seçim açıklaması: Başkan Sadettin Saran aday olacak mı? İşte dikkat çeken detaylar...
3-0'lık mağlubiyetin acısı fena çıktı: Fenerbahçe Tedesco ve Devin Özek ile yollarını resmen ayırdı
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber: Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek mi?
Fenerbahçe yönetimi 3-0'lık derbi sonrası kritik kararla toplanıyor!
