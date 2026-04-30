İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isim tahliye mi oluyor?

İBB davasının duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan hakkında tahliye talep etti. Öte yandan duruşmada görüntü çektiği iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ davasının ilk duruşmasının 30'uncu oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu, mahkemenin tutukluluk değerlendirmesi öncesi kendisine söz hakkı verilmesini istedi. Mahkeme başkanının söz hakkı verilmeyeceğini ifade etmesi üzerine duruşmada gerginlik yaşandı.Duruşmada itirafçı Adem Soytekin dahil 9 ismin tahliyesi talep edilirken salonda görüntü kaydeden bir kişi gözaltına alındı.

"BAĞIRMAYA DEVAM EDERSENİZ SALONDAN ÇIKARACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu'nun söz hakkı istemesi üzerine mahkeme başkanı "Kimseye ayrıcalık tanımayacağız böyle. Buranın bir düzeni var. Daha önce söz hakkı verilmesi konusunda avukatlarımız da taleplerini dile getirdiler, aynı hususu dile getirdik. Ekrem Bey size özel bir ayrımcılık yapmamıza gerek yok" dedi. Ekrem İmamoğlu bunun üzerine "İddianame zaten ayrıcalığı yapmış" diyerek sesini yükseltti. Mahkeme başkanı ise "Ekrem Bey bu şekilde bağırmaya devam ederseniz salondan çıkaracağız" dedi.

"BU ÜSLUPLA DEVAM EDERSENİZ SİZİ DIŞARI ALACAĞIM"

İmamoğlu "Bu dava bu şekilde yürümez başka bir motivasyon ile mi buradasınız sayın başkan. Ben burada yaşanan duyguları size aktarmak ile yükümlüyüm" dedi. Mahkeme başkanı ise "Talebinizi dile getirdiniz biz bunu uygun görmedik. Her seferinde ayrıca söz hakkı verilmeyeceğini söyledim" dedi. Ekrem İmamoğlu "Sizin 15 dakika olsa Ekrem İmamoğlu'nu dinlemekten kaçınmanız kamuoyu nezdinde size zarar verir" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı "Şimdi şunu yapıyorsunuz, kimse konuşmayacak ben konuşacağım. Ekrem Bey bu üslupla devam ederseniz salondan dışarı alacağım sizi" dedi. İmamoğlu'nun "kimi" demesi üzerine mahkeme başkanı "Sizi" şeklinde cevap verdi.

Haberin Devamı

"BİZ BURADA NEDEN İSTİSNA YAPACAĞIZ?"

Başkan devamında "Sizin burada bir sanık sıfatınız var. Sizin bu kadar diyaloğa bile girememeniz lazım. Uyarıyorum devam ediyorsunuz. Bu diyalog bu şekilde devam edemez. Söz hakkı vermek konusunda kimseye bir sınırlama yapmıyorum. Şu an mevcut bir uygulamaya karar verdik. Biz burada neden istisna yapacağız?" dedi.

İMAMOĞLU: KARARINIZI DEĞİŞTİRMENİZİ UMUYORUM

Ekrem İmamoğlu ise "Burada 90'a yakın insan tutsak. Bu iddianameye göre Ekrem İmamoğlu'nun kendi adına konuşmayacağını, buradaki insanlar adına konuşacağını biliyorsunuz. Bugün alacağınız karara katkı sunacak İmamoğlu'nun size beyan edeceği 15 dakikalık bir duygu, insan haklarına da katkı sunacaktır. Bugün vereceğiniz bu karar sizinle gelir, eksik olur. Ne için katkı sunacağım biliyor musunuz? Millet için. Kararınızı değiştirmenizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMADA SIRASINDA GÖZALTI

Duruşma sırasında bir şahsın görüntü kaydı aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.T. isimli şahıs hakkında, 'duruşma sırasında yetkisiz görüntü alma' suçundan işlem başlatıldı.

9 İSME TAHLİYE TALEBİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklara ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı mütalaasında İBB Veri Uzmanı İsmet Korkmaz, İBB Yazılım Koordinatörü Emrah Yüksel, İBB bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, etkin pişmanlıktan faydalanan iş adamı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan’ın mevcut delil durumu ve tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyelerini talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi.

İBB Başkan Vekili Aslan ve Başkan Bingöl Tuzla’daki yeni hal projesini yerinde inceledi

Hamaney tavrını ortaya koydu: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Servet İnal "Anlatamıyorum" şarkısını görkemli bir lansmanla tanıttı, Servet İnal kimdir?