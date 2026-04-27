Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber: Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek mi?

İtalyan ekibi Inter'de formaya giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı iddia ediliyor, peki milli yıldız forma giyemeyecek mi? İşte önemli detaylar....

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’ndan üzücü haber geldi. Milli futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

KAS YARALANMASI NEDENİYLE SAHALARDAN UZAK

İddiaya göre Hakan Çalhanoğlu’nun yaşadığı kas yaralanması sonrası sezonu kapattığı belirtildi. Yıldız oyuncunun tedavi sürecine hemen başlandığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI’NA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Sakatlığına rağmen Hakan Çalhanoğlu’nun 2026 FIFA Dünya Kupası’na hazır hale gelmesinin beklendiği aktarıldı. Milli futbolcunun turnuva öncesi tamamen iyileşmesi hedefleniyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkarken 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da Meksika’da başlayacak ve 19 Temmuz’da ABD’de oynanacak finalle sona erecek. Turnuvada 48 takım mücadele edecek.

