Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Nefesler tutuldu: Türkiye Kupası Finali, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Antalya’da oynanacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarakdeğiştirilmiştir.Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

YARI FİNALİSTLER KİMLER?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde rakiplerini eleyen Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Trabzonspor yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Beşiktaş, Konyaspor ile Trabzonspor da Gençlerbirliği ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:

5 Mayıs Salı:

20.30 Beşiktaş-Konyaspor (Tüpraş)

13 Mayıs Çarşamba:

20.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

