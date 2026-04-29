Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Nefesler tutuldu: Türkiye Kupası Finali, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te Antalya’da oynanacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nın final müsabakası Park Antalya Stadı'nda oynanacaktır. Daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarakdeğiştirilmiştir.Müsabakanın başlangıç saati ise 20.45 olarak belirlenmiştir."

YARI FİNALİSTLER KİMLER?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde rakiplerini eleyen Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Trabzonspor yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Beşiktaş, Konyaspor ile Trabzonspor da Gençlerbirliği ile eşleşti.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda yapılacak final müsabakası sebebiyle Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, 5 Mayıs Salı gününe planlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maç programı şu şekilde:

5 Mayıs Salı:
20.30 Beşiktaş-Konyaspor (Tüpraş)

13 Mayıs Çarşamba:
20.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)

Fenerbahçe'de kritik kararlar: Sırada Ederson mu var?
Fenerbahçe'de kritik kararlar: Sırada Ederson mu var?
Barış Göktürk kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, işi nedir? Barış Göktürk Serveti Ne Kadar?
Barış Göktürk kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, işi nedir? Barış Göktürk Serveti Ne Kadar?
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk açıklama!
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'dan ilk açıklama!
Fenerbahçe'den seçim açıklaması: Başkan Sadettin Saran aday olacak mı? İşte dikkat çeken detaylar...
Fenerbahçe'den seçim açıklaması: Başkan Sadettin Saran aday olacak mı? İşte dikkat çeken detaylar...
3-0'lık mağlubiyetin acısı fena çıktı: Fenerbahçe Tedesco ve Devin Özek ile yollarını resmen ayırdı
3-0'lık mağlubiyetin acısı fena çıktı: Fenerbahçe Tedesco ve Devin Özek ile yollarını resmen ayırdı
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber: Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek mi?
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber: Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek mi?
Fenerbahçe yönetimi 3-0'lık derbi sonrası kritik kararla toplanıyor!
Fenerbahçe yönetimi 3-0'lık derbi sonrası kritik kararla toplanıyor!