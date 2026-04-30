Dünyaca ünlü "Haya Balı" Türk patent marka tescil belgesini aldı

Merkezi İstanbul Pendik'te bulunan Rize Hayalılar derneğinden yapılan açıklamaya göre, İkizdere ilçesine bağlı yeni adıyla eskice eski adıyla Haya Yaylası'nda üretilen bin derde şifa olduğu söylenen Dünyaca ünlü "Haya Balı" Türk patent marka tescil belgesinin uzun uğraşlar sonucunda alındığını duyuruldu.

Dernek başkanı Yaşar Sancak, Türk patent marka tescil kurumunun tarafından çok titiz bir çalışma yürütüldüğüne işaret eden Sancak, “Yaklaşık 5 aylık emek sonucunda haya balımız tescil edildi. ‘HAYA BALI’ adı altında markalaşma süreci de tamamlanmış oldu.” dedi.

Sancak, bin derde deva olduğu söylenen ve Türk Patend tarafından da tescillen balımızın markalaşma sürecinde desteği olan herkese teşekkür ederek köylülerine de bu değerli markamıza maddi ve manevi olarak destek olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yaşar Sancak: Hayalılar dernek başkanı

Kaynak: Bölge Gündem Haber