3-0'lık mağlubiyetin acısı fena çıktı: Fenerbahçe Tedesco ve Devin Özek ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, 26 Nisan'da oynanan Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıdan çıkan kararları duyurdu.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK DÖNEMİ SONA ERDİ

Sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının üzerine derbi mağlubiyetinin de eklenmesiyle birlikte Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada, Tedesco'nun yanı sıra Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile de yola devam etmeme kararı alındığını resmen açıkladı.

SON 3 MAÇTA TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE OLACAK

Sarı-lacivertlilerde sezonun kalan son 3 maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle'nin olacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin başına geçen İtalyan asıllı Alman teknik direktör Domenico Tedesco, Sarı-lacivertlilerin başında 45 resmi maça çıktı.

Tedesco, bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe kariyerinde 2.00 puan ortalaması tutturdu.

KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI UYARMIŞTI

Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile görüşme gerçekleştirmişti.

Tedesco ve Özek ile yola devam edileceğini duyuran Saran, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

