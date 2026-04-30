Özdemir ve Tek Ailelerinin Mutlu Günü: Evlatları Görkemli bir Düğün ile Dünyaevine Girdi

Özdemir ve Tek Ailelerinin Mutlu Günü: Görkemli bir Düğün ile Evlatları Dünyaevine Girdi

Pendik, iş ve siyaset dünyasını buluşturan anlamlı bir düğüne ev sahipliği yaptı. Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir’in oğlu Yusuf ile Tek ailesinin kıymetli evladı Ecenur Hatice, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Genç çiftin mutluluğuna çok sayıda davetli ortak olurken, törene katılan protokol üyeleri dikkat çekti.

Nikah merasimi, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın onur konuğu olarak katılımıyla gerçekleşti. Pendikli TV’nin de davetli olduğu ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in kıydığı nikahta, Binali Yıldırım ile protokol üyeleri genç çiftin nikah şahitliğini üstlenerek mutluluklarına ortak oldu. Protokolün yoğun ilgi gösterdiği ve nezih bir ortamda gerçekleşen törende, Özdemir ve Tek ailelerinin heyecanı mutlulukla paylaşıldı.

25 Nisan 2026 Cumartesi günü Crowne Plaza İstanbul Asia’da Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in gerçekleştirdiği nikah akdinin ardından, genç çifte ömür boyu mutluluk dilekleri iletildi.

Protokol üyeleri ve seçkin davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşen bu özel gün, Kafkas ve Karadeniz folklör ekiplerinin performasıyla devam etti. Daha sonra ünlü sanatçı Alişan sahnedeki yerini alarak davetlilerin unutulmaz anlar yaşamasına vesile oldu.

İş ve siyaset dünyasını buluşturan bu anlamlı güne bizzat katılan veya yoğun programları nedeniyle katılamayıp tebrik mesajlarını ileten isimler arasında alfabetik sırayla şu isimler yer aldı:

“Abdullah Çınar, Abdullah Özdemir, Abdullah Yüksel, Adem Demir, Ahmet Cin, Ahmet Emil, Ahmet Volkan İliş, Ali Çelik, Ali Sevinç, Ali Tombaş, Alparslan Şahin, Atakan Yüce, Atilla İpek, Ayhan Üşdi, Aziz Aydoğdu, Barış Alper Yılmaz, Bekir Kılıç, Binali Yıldırım, Celal Adan, Cemal Eğin, Cemil Yaman, Cüneyt Battal, Ercan Çalım, Ercan Turan, Erdal Eğin, Erhan Yılmaz, Ersin Er, Ertan Saygın, Eyüp Özsoy, Eyüp Sabri Öksüz, Eyüp Uyanık, Fahrettin Karakurt, Faruk İsrâfiloğlu, Fetullah Bülbül, Feyzullah Torlak, Fikri Ay, Hasan Gülay, Hayrettin Yeşilyurt, Hayri Doğruyol, Hüseyin Keskin, İbrahim Hacıosmanoğlu, İdris Bilici, İsmail Kansu, A. Kadir Bayram, Kemal Akgün, Kemal Aygün, Kemal Şahin, Kenan Şahin, Kerim Ünal, Mahmut Kara, Mehmet Gün, Mehmet Hadi İrgören, Mehmet Keskin, Mehmet Yıldız, Mevlüt Aktan, Murat Açık, Murat Ağır, Murat Çokmez, Musa Bilgiç, Mustafa Kara, Mustafa Salih Yeğin, Mustafa Şahinyılmaz, Mustafa Sütçü, Nimetullah Kaya, Nuri Tüzek, Oktay Çelik, Osman Boyraz, Ömer Faruk Günay, Özer Sarıkaya, Rüstem Kabil, Samet Övüç, Sami Bayram, Selahattin Turan, Selim Bayram, Serdar Karagöz, Süleyman Yılmaz, Şekib Avdagiç, Şule Yazılı, Tarık Kuru, Turgay Kılıç, Turan Timur, Türkay Demir, Ümit Kuruş, Vahap Doğan, Yahya Çelik, Yakup Yeter, Yasir Ağırman, Yaşar Küçükçalık, Yasin Kadıoğlu, Yusuf Öz, Yusuf Yakut”

Tören, tebriklerin sunulmasıyla sona erdi.

BÖLGE GÜNDEM HABER olarak; Özdemir ve Tek ailelerini tebrik ediyor, Yusuf ve Ecenur Hatice çiftine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.