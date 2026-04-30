  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Ataşehir Belediyesi’nde seçim sonuçlandı: Başkanvekilliğini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediyesi’nde polis ablukasında yapılan olaylı seçimde CHP’nin adayı Murat Güneş, üç tur sonunda 22 oy alarak başkanvekili oldu.

Yayınlanma:

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisinde yapılacak başkanvekili seçimine çevrilmişti. Beklenen seçim tamamlandı.

SEÇİM GERGİN ORTAMDA YAPILDI

Polis ablukası ve yüksek gerilim altında gerçekleştirilen seçimde, CHP’nin adayı Murat Güneş ile AK Parti’nin adayı Serdar Orhan yarıştı.

İLK İKİ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

İlk turda kullanılan 36 oyun 23’ünü Murat Güneş, 12’sini Serdar Orhan aldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da 36 oy kullanıldı. Bu turda Murat Güneş 22, Serdar Orhan ise 13 oy aldı. Yine sonuç çıkmayınca seçim üçüncü tura taşındı.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Tansiyonun yükseldiği üçüncü turda yapılan oylama sonucunda Murat Güneş 22 oy alarak Ataşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isim tahliye mi oluyor?
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde resmen petrol fışkırdı: Bölgede 6 sondaj kuyusu açılacak
Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e Türkiye'den tepki büyük: Barbarlık, korsanlık...
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
Bakan Fidan'dan AB'ye açık mesaj: “Karar verme zamanı”
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku cinayetine ilişkin dikkat çeken açıklama: Olayı çözecek kişi belli...
