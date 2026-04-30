Sumud Filosu'na saldıran İsrail'e Türkiye'den tepki büyük: Barbarlık, korsanlık...

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail müdahalesi büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saldırıyı hukuk ihlali ve korsanlık olarak nitelendirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırı düzenlendi. Yapılan korsanlık eylemine Türkiye'den peş peşe tepki geldi.

'İNSANLIK DÜŞMANI BİR SUÇ DAHA İŞLEMİŞTİR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir.

İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “İNSANLIK İTTİFAKI”nı hedef alan bir barbarlıktır.

İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz.

İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.

İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir.

Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır. Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir. İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı, hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir." dedi.

