Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 ve 19 Mayıs'da ulaşım bedava

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla toplu taşıma seferleri ücretsiz yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Nisan 2026 tarihli ve 33239 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASIYLA

"ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK"

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistme Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz hizmet verecek.

Haberin Devamı

Petrol fiyatları dünyayı sallıyor: Kritik rakamları buldu

FED faiz kararı sonrası altın uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ata lira, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı