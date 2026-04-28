Barış Göktürk kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, işi nedir? Barış Göktürk Serveti Ne Kadar?

Sezon başında Ali Koç'un başkanlığında şampiyonluk parolasıyla yola koyulan ancak yapılan olağan üstü kongrede sürpriz bir şekilde Ali Koçu geride bırakarak başkan seçilen Sadettin Saran'ın en son Galatasaray'a karşı alınan 3-0 yenilgi ile şampiyonluk şansının kaybedilmesi sonrası Fenerbahçe yönetimi 7-8 Haziran'da kongre kararı almıştı.

Alınan kongre kararında mevcut başkan Sadettin Saran'ın aday olmayacağı kongrede adaylığını açıklayan Barış Göktürk'ün sporseverler merak ederek Barış Göktürk kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, işi nedir? diye araştırmaya başladı. İşte barış Göktürk'ün biyografisi.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Barış Göktürk 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Eğitim hayatına köklü bir kurum olan Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başlayan Göktürk, yükseköğrenimini ise ABD’nin prestijli okullarından University of California’da İşletme Ekonomisi bölümünde tamamlamıştır. Global vizyonunu bu eğitim süreciyle pekiştiren Göktürk, 2005 yılında Türkiye’ye dönerek kariyerine adım atmıştır.

Barış Göktürk, Türkiye sanayisinin ve dış ticaretinin önemli aktörlerinden biri olan Göktürk Holding’in kurucu Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Demir Çelik Devrimi: 2009 yılında grubun başına geçtiğinde, şirketi geleneksel ticaret modelinden çıkarıp 'vasıflı çelik' ve 'katma değerli ürünler' odağına taşımıştır.

Küresel Hacim: Bugün 3 farklı ülkede (Türkiye, Almanya, ABD) faaliyet gösteren Göktürk Topluluğu; 7 şirket ve 18 marka ile sanayi, gayrimenkul, medya ve fuarcılık gibi alanlarda devleşmiştir.

Halka Arz Başarısı: Özellikle demir-çelik sektörünün öncülerinden Yükselen Çelik’in 2019 yılında halka arz edilmesini sağlayarak finans dünyasında büyük bir başarıya imza atmıştır.

Barış Göktürk Serveti Ne Kadar?

Takipçilerinin en çok merak ettiği sorulardan biri olan 'Barış Göktürk zengin mi?' sorusunun cevabı yönettiği dev bütçelerde saklı. Göktürk Holding’in yıllık satış gelirinin yaklaşık 220 milyon dolar seviyesinde olduğu bilinmektedir. Şirketin satış hacmini son 20 yılda döviz bazında 70 katın üzerinde artırması, Göktürk’ün finansal gücünü ve yönetim kabiliyetini ortaya koymaktadır. Kişisel servetine dair net bir rakam telaffuz edilmese de, sahip olduğu şirketler ve taşınmaz varlıklarıyla Türkiye’nin en güçlü genç iş insanları arasında yer aldığı bir gerçektir.

Barış Göktürk Fenerbahçe Başkan Adayı mı?

Barış Göktürk ismi sadece iş dünyasında değil, spor camiasında da çok güçlü bir yere sahip. Eski bir Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Göktürk, 2026 yılının başlarında yaptığı açıklamayla 2027 yılındaki Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını resmen duyurmuştur.

'Fenerbahçe’nin şahıslara bağlı bir yönetimden ziyade, sürdürülebilir ve kurumsal bir sisteme ihtiyacı var.' diyerek yola çıkan Göktürk, kulübün gelirlerini iki katına çıkarmayı hedefleyen projeleriyle dikkat çekiyor.

Barış Göktürk'ün Özel Hayatı: Evli mi, Kaç Çocuğu Var?

Özel hayatını magazin dünyasından uzak, nezih bir şekilde yaşamayı tercih eden Barış Göktürk, evli ve bir çocuk babasıdır. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen iş insanı, aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeliği gibi sivil toplum kuruluşlarında da aktif roller üstlenmektedir.