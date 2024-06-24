Askere gidecek olanlar dikkat zam kapıda: Bakanlık, ilk sinyali verdi…

Yılın ikinci yarısına sadece bir hafta kaldı. Zamlar ise yeniden geldi, çattı. Birçok kalem ve üründe zam bekleniyor. Askerlik yapacaklar için de kötü haber geldi. 1 Temmuz’dan itibaren yeni fiyat geçerli olacak…

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Askere gidecek olanlar dikkat zam kapıda: Bakanlık, ilk sinyali verdi…

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hakkında önemli bir gelişmeyi paylaştı. Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeye göre zam yapılacağı aktarıldı.

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MSB’nin yaptığı açıklamaya göre 1 Temmuz itibarıyla yeni fiyatlar netlik kazanacak. Eski ücretin sona ereceği tarih ise 28 Haziran olacak aktarıldı.

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MSB’DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Buna göre 1 Temmuz’dan itibaren yeni fiyat yansıtılacak. Zam görmeden önceki fiyatın ise 183 bin 608 lira olduğunun altı çizildi. İşte yapılan açıklamanın detayları;

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“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.”

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