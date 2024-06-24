Askere gidecek olanlar dikkat zam kapıda: Bakanlık, ilk sinyali verdi…

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hakkında önemli bir gelişmeyi paylaştı. Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeye göre zam yapılacağı aktarıldı.

Çalışana ara zam var mı? Asgari ücrete temmuz zam mı olur mu?

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre 1 Temmuz itibarıyla yeni fiyatlar netlik kazanacak. Eski ücretin sona ereceği tarih ise 28 Haziran olacak aktarıldı.

MSB’DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Buna göre 1 Temmuz’dan itibaren yeni fiyat yansıtılacak. Zam görmeden önceki fiyatın ise 183 bin 608 lira olduğunun altı çizildi. İşte yapılan açıklamanın detayları;

TikTok kullanıcısına gözaltı! Görüntülere tepki çığ gibi büyüdü, Bakanlık harekete geçti!

“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.”

Korsan taksici, aracına binen kadına dehşeti yaşattı!