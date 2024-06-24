TikTok kullanıcısına gözaltı! Görüntülere tepki çığ gibi büyüdü, Bakanlık harekete geçti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük bir erkek çocuğunu dudaklarından öptürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcı için harekete geçti.TikTok'ta D. Ö. K. adındaki genç kadının, kuzeni olduğunu iddia ettiği 5 yaşındaki çocuğu zorla dudağından öptürdüğü video hızla yayılmış, yaşanan olay infiale yol açmıştı.

"BU RESMEN İSTİSMAR"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu resmen istismar" sözleriyle kadına tepki gösterirken, kadın "Çocuğun ailesi yanımızdaydı. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır" sözleriyle kendini savunmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

O kullanıcının Nevşehir'de yaşadığı ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 'cinsel istismar suçundan' gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca zanlının cep telefonunda geçmişe dönük inceleme başlatıldı.

ÇOCUĞUN AİLESİNİN DE İFADESİ ALINACAK

Çocuğun 5 yaşındaki Ö.H.N. olduğu ve ailesiyle Sivas'ta yaşadığı öğrenilirken savcılığın soruşturma kapsamında ailenin ifadesine de başvurulacağı belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

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Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

“Dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim uğruna bir çocuğu istismar ettiğine dair yapılan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.



Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir.



Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır.



Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir.



Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir.



Söz konusu Tiktok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır.



Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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