Çalışana ara zam var mı? Asgari ücrete temmuz zam mı olur mu?

Asgari ücret zammının milyonlarca çalışanı doğrudan etkilediği göz önüne alındığında, gözler Temmuz ayına çevrildi. Önümüzdeki ay emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak ve 2024 yılının Ocak ayında asgari ücret %49 artırılarak 17 bin 2 lira seviyesine çekildi. Özel sektör işletmeleri, geçtiğimiz yıllarda asgari ücreti baz alarak maaş politikalarını belirlemişti.

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Çalışana ara zam var mı? Asgari ücrete temmuz zam mı olur mu?

Enflasyon yılın ilk yarısında Merkez Bankası'nın tahminlerini aştı. Bu yıl, özel sektör ikiye bölündü ve hükümet birkaç yıldır uygulanan ara zamma karşı çıktı.

Bloomberg HT tarafından yapılan bir araştırmaya göre, özel sektördeki üç şirketten biri ara zam yapmayı planlıyor.

Mayıs ayında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık bazda %3,4 ve yıllık bazda %75,5 arttı.

Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 oldu. İTO hesaplamasına göre beş aylık enflasyon %25,4, Türk-iş hesaplamasına göre ise %31,4 düzeyinde bulunuyor.

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Asgari Ücrete Ara Zam Var Mı?

Daha önce birçok açıklama, 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönündeydi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son yaptığı açıklamada "Asgari ücrete ek zam olmayacak" dedi.

Asgari ücrette ek bir artış beklenmiyor. 2024 yılına kadar asgari ücret 17 bin 2 lira olacak. Yeni asgari ücret, komisyon görüşmeleri sonucunda Ocak ayında belirlenecek.

Asgari Ücret Zammı Yıl Sonunda

Asgari ücret, işveren, işçi ve hükümet tarafından belirleniyor. Yeni asgari ücret, işveren ve işçi sendikaları tahminlerini, ekonomik verileri, enflasyonu ve diğer birçok faktörü göz önünde bulundurarak belirleniyor.

Planlamaya göre, asgari ücret zammı Ocak ayında belirlenecek. Aralık ayında asgari ücret komisyonunun görüşmelere başlaması bekleniyor. Mevcut asgari ücrete %30 zam yapılırsa, ücret 5.100 lira artarak 22.102 lira olacak.

Asgari ücret zamanı %40 olursa, ücret 6 800 liradan 23 802 liraya yükselecek.50'lik bir artışla 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 502 liraya yükselecek.

Emekli ve Memur Maaş Oranları

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekli ve memur maaşları enflasyona göre yeniden belirlenir. En düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine düşürülürken, memur maaşları 33 bin liraya yaklaştı.

Geri kalan aylar olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında enflasyon 22,72 oldu. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla emekli ve memurların alacağı zam oranları belirlenecek. Temmuz ayından itibaren maaşlar zamlanacak.

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