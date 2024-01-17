Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!

Arnavutköy’de çocuk parkında yaşanan olayda kız kardeşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi gören 2 saldırgan, oyun oynayan çocuklara aldırmadan silahla ateş saçtılar.

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Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!

Arnavutköy’de bir parkta kız kardeşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi gören 2 saldırgan, oyun oynayan çocukların canını hiçe sayarak ateş etmeye başladı. O esnada çocuğunun oynadığı oyuncağın başında olan ve kaçmayan baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştı. 1 kişinin yaralandığı dehşet anları kameraya yansıdı.

OYNAYAN ÇOCUKLARA ALDIRMADAN SİLAHLA ATEŞ SAÇTILAR

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde gerçekleşti. Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü. Şahıslar bellerinde bulunan silahlara davranarak ateş etmeye başladı. Park içerisinde silah sesleri yankılanırken, saldırıya uğrayan 2 kişi ise kaçmaya başladı. O esnada parkta oynayan onlarca çocuk ve aileleri de panik ile olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Çevredeki kimseye aldırış etmeyen 2 silahlı saldırgan ateş etmeye devam etti. Saldırgan kız kardeşinin sevgilisini vurdu.

Yaşanan korku dolu anlar sonrasında polis ekipleri çalışma yaparak 2 saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1’i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı.Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Dehşete düşüren görüntülere saldırı anında oyuncakta bulunan kızını bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı anlar yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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