İzmir'deki kedi vahşeti son buldu! Sokaktan topladığı kedileri öldüren şahıs tutuklandı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokak kedilerini bir bir toplayıp evine götürdüğü ve öldürüp apartmanın bahçesine attığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonunda tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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İzmir'deki kedi vahşeti son buldu! Sokaktan topladığı kedileri öldüren şahıs tutuklandı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokaktan topladığı kedileri eve götürüp öldüren, sonra da apartmanın bahçesine atan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cani, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın altında bulunan bahçede kedi cesetleriyle karşılaşan çevre sakinleri güvenlik kameralarını izleyince şoka uğradı. Kamera görüntülerinde kedileri döverek ve boyunlarından tutarak eve sokan kişinin K.K. (37) olduğunu gören komşular, durumu polis ekiplerine bildirerek K.K.'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan K.K., emniyet güçlerine zorluk çıkarttı. Savcılıktan alınan arama kararıyla adreste arama yapmak isteyen polis, kapıyı çilingir vasıtasıyla açtırdı. K.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'deki kedi vahşeti son buldu! Sokaktan topladığı kedileri öldüren şahıs tutuklandı!

Polis ekibi otosuna bindirildiği esnada ise şüpheli, öfkeli bir vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gazetecilerin "Kedileri neden öldürdünüz?" sorusuna sessiz kalan K.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

İzmir'deki kedi vahşeti son buldu! Sokaktan topladığı kedileri öldüren şahıs tutuklandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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